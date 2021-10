per Mail teilen

Der Max-Eyth-See in Stuttgart ist am kommenden Wochenende teilweise gesperrt. Der Grund dafür ist nach Angaben der Stadt eine Segelregatta des Stuttgarter Segelclubs. Deswegen sind am Samstag und Sonntag Teile des Sees jeweils von 9 bis 18 Uhr für Boote und andere Wasserfahrzeuge nicht nutzbar.