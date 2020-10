Die Stadt Stuttgart ist am Samstag durch eine hohe Zahl an Neuinfektionen zum Corona-Hotspot geworden. Voraussichtlich ab Mittwoch werden stärkere Einschränkungen in Kraft treten. Am Sonntag stiegen die Zahlen erneut.

"Es ist wirklich Not in der Stadt", sagte Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) am Sonntagnachmittag vor Pressevertretern in Hinblick auf die vielen Corona-Neuinfektionen. Die Stadt habe die Hilfe der Bundeswehr angefordert, um das Gesundheitsamt bei der Kontaktpersonennachverfolgung zu unterstützen.

"Wir müssen jetzt entschieden handeln, um die Zahl der Neuinfektionen sofort wieder runter zu bekommen. Nur so können wir Schulen, Kitas, Wirtschaft und Handel offen halten. Nur so kann es gelingen, dass wieder alle Fälle durch das Gesundheitsamt nachvollzogen werden können." Fritz Kuhn (Grüne), Oberbürgermeister von Stuttgart

Beschränkungen für den Konsum und den Verkauf von Alkohol

Außerdem kündigte Kuhn verschiedene Beschränkungen an, die laut Pressemitteilung ab Mittwoch in Kraft treten. Demnach wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch im Freien innerhalb des Stuttgarter City-Rings verpflichtend werden. Private Feiern sind demnach nur noch mit 10 Teilnehmern in privaten und 25 Teilnehmer in öffentlichen und angemieteten Räumen zulässig. Es wird zwei Wochen lang ein Alkoholkonsum- und -verkaufsverbot an bestimmten Plätzen geben. Ab 21 Uhr dürfen dort anliegende Geschäfte keinen Alkohol mehr verkaufen, ab 23 Uhr ist der Konsum dann in der Öffentlichkeit verboten. Eine Sperrstunde für Gastronomiebetriebe soll es nicht geben. An den Schulen soll der Unterrichtsbeginn entzerrt werden, damit das Gedränge in den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht zu groß wird.

VfB Stuttgart bei Heimspielen ohne Publikum

Konsequenzen gibt es auch für den Fußball: Zuschauer werden dort vorübergehend wieder nicht zulässig sein. Das nächste Heimspiel des VfB Stuttgart werde wieder ohne Zuschauer stattfinden, sagte Kuhn. Das halte man wie in München. Andere Sport- oder Kulturveranstaltungen sind laut Mitteilung bis zu 500 Zuschauer zulässig. Das Publikum muss dann durchgehend Maske tragen.

Sieben-Tage-Inzidenz ins Stuttgart steigt am Sonntag auf 55,8

Am Sonntag stieg die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Stuttgart weiter an. Wie das Landesgesundheitsamt mitteilte, kamen in der Landeshauptstadt 42 Neuinfektionen (Stand: 16 Uhr) im Vergleich zum Vortag hinzu. Die Gesamtzahl der Infektionen ist damit seit Beginn der Pandemie auf 3.320 gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg in Stuttgart auf 55,8. Erst am Samstag hatte die Landeshauptstadt den kritischen Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mit 50,5 gerissen.

Auch in dem zweiten baden-württembergischen Corona-Hotspot Esslingen in der Nachbarschaft Stuttgarts sind am Sonntag die Fallzahlen weiter deutlich gestiegen. Dort stiegen die Neuinfektionen um 106 Fälle im Vergleich zum Vortag auf nun 3.288 Fälle seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Esslingen nun bei 74,4 und ist damit im Vergleich zum Vortag (59,8) nochmal deutlich gestiegen.