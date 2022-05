Massenschlägerei mit 35 Beteiligten in Backnang: Mehrere Verletzte und Großeinsatz der Polizei

Anfänglich war es ein Streit unter Frauen - am Ende mussten 21 Polizeistreifen in Backnang (Rems-Murr-Kreis) eine Schlägerei beenden. Einige Verletzte mussten ins Krankenhaus.

Auf einem Waldspielplatz in Backnang (Rems-Murr-Kreis) ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert. Am Ende traktierten sich mindestens 35 Menschen gegenseitig unter anderem mit Faustschlägen und Fußtritten, teilte die Polizei am Montag mit. "Auslöser waren vermutlich Eifersüchteleien zwischen zwei Frauen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen.

Zwei Personen mit einem Messer verletzt

Alles begann gegen 19.30 Uhr auf dem Spielplatz Plattenwald mit einem Streit unter Frauen, die bislang noch nicht bekannt sind. In der Folge solidarisierten sich andere Freunde oder Bekannte mit den beiden Frauen, so dass es zu einem Handgemenge kam. Laut Polizei eskalierte die Situation, so dass sich insgesamt rund 35 Menschen gegenseitig traten und schlugen. Dabei wurden eine Person einem Ast, zwei weitere mit einem Messer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Auch zuvor unbeteiligte Personen, die den Streit schlichten wollten, wurden mit in die Auseinandersetzung gezogen. Der Rettungsdienst war mit drei Teams und zwei Notärzten im Einsatz. Die Polizei selbst mit 21 Streifenwagen.

Drei Tatverdächtige wurden zeitweise festgenommen

Ermittelt wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei nahm noch am Samstagabend drei Tatverdächtige im Alter von 31, 38 und 50 Jahren mit auf die Wache. Sie wurden aber bereits wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeuginnen oder Zeugen sollen sich bei der Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 melden.