Die Stadt Stuttgart hat für den kommenden Samstag eine Maskenpflicht in der Innenstadt angeordnet. Zuvor hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart das Verbot zweier Demonstrationen gegen die Corona-Regeln bestätigt.

Die Maskenpflicht gilt am Samstag zwischen 8 und 22 Uhr innerhalb des City-Rings sowie im Mittleren und Unteren Schlossgarten, heißt es von der Stadtverwaltung. Die Maskenpflicht soll helfen, dass die Polizei schneller eingreifen und Platzverweise erteilen kann, sollten sich Menschen zum Beispiel aus den Reihen der Querdenken-Bewegung nicht an das Demonstrationsverbot halten. Das Verwaltungsgericht Stuttgart hatte gestern (Do) die Entscheidung der Stadt bestätigt, zwei für Samstag angemeldete Demonstrationen gegen die Corona-Regeln zu verbieten. Die Polizei wird am Wochenende dennoch im Einsatz sein.