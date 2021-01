Die neue Corona-Verordnung des Landes sieht ab heute eine Tragepflicht von medizinischen Masken beim Einkaufen und im öffentlichen Personennahverkehr vor - so auch in den Bussen und Bahnen im Verkehrsverbund Stuttgart. Die Pflicht gilt nicht nur in Bussen und Bahnen, sondern auch an allen Bahnhöfen und Haltestellen im gesamten Verkehrsverbund Stuttgart, heißt es in einer Pressemitteilung des VVS. Stoffmasken, Kinnvisiere, Schals oder ähnliches seien damit nicht mehr erlaubt. Um den Fahrgästen weiterhin möglichst viel Abstand zu ermöglichen, fahren Bahnen und Busse weiterhin in vollem Umfang, so der VVS. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) wird im Fahrgastfernsehen, in den digitalen Medien, und mit Durchsagen auf die Verpflichtung, sich Mund und Nase mit einer medizinischen Maske wirksam zu bedecken, hinweisen.