Maschinen- und Anlagenbauer Dürr weiter auf Erholungskurs

Der Maschinen- und Anlagenbauer Dürr geht von einer weiteren Erholung nach dem Corona-Schock aus. Das Unternehmen aus Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) meldete für das erste Quartal zwar einen geringeren Umsatz aber mehr Gewinn. Der Umsatz sank um rund sechs Prozent auf rund 790 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte laut Dürr gegenüber dem Vorjahreszeitraum aber um rund fünf Prozent auf rund 24 Millionen Euro zu. In diesem Jahr erwartet der Maschinen- und Anlagenbauer eine deutliche Umsatz-Verbesserung. So sei der Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Fünftel auf gut eine Milliarde Euro gestiegen. Besonders nachgefragt sei etwa Produktionstechnik für Elektrofahrzeuge.