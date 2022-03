Deutsches Literaturarchiv erhält Tagebücher, Schriften und Bibliothek von Martin Walser

Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat Bücher und Schriften des Autors Martin Walser erworben. Das teilte das Archiv am Mittwoch mit. Zum Konvolut gehören unter anderem 75 Tagebücher, zirka 75.000 handschriftliche Seiten und eine Privat- und Arbeitsbibliothek mit über 7.800 Bänden. Der 1927 am Bodensee geborene Walser ist einer der prägenden deutschsprachigen Schriftsteller der Nachkriegszeit. Er hatte schon im Jahr 2004 dem Archiv erste Arbeitsunterlagen und Tagebücher übergeben. Walser ist unter anderem Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Er war zeitlebens ein streitbarer Literat. So rückte er mit seiner Paulskirchenrede 1998 ins Zentrum einer Debatte um den Umgang mit dem Holocaust.