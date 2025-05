per Mail teilen

Sindelfingen hat ein neues Stadtoberhaupt gewählt - in einer ganz knappen Stichwahl. Der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands ist es aber nicht geworden.

Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat gewählt: Markus Kleemann ist der neue Oberbürgermeister. Richtig spannend und knapp wurde es bei der Stichwahl am Sonntagabend. Am Ende gewann Kleemann (CDU) mit nur einem halben Prozentpunkt gegen Konkurrent Max Reinhardt (FDP). Hätte dieser gewonnen, wäre er mit 25 Jahren der jüngste Oberbürgermeister Deutschlands geworden. Am Schluss machten 80 Stimmen den Unterschied.

Erster Wahlgang mit knappem Ergebnis

Beim ersten Wahlgang hatte Reinhardt die Nase noch vorne. Damals trennten nur 273 Stimmen den 25-jährigen Sindelfinger Stadtrat Max Reinhardt vom 40 Jahre alten Kleemann, der derzeit noch amtierenden Bürgermeister von Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) ist. Den dritten Platz belegte damals der ebenfalls 40 Jahre alte Lukas Rosengrün (SPD).