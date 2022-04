Migrationsministerin Gentges besucht Erstaufnahme-Einrichtung für Menschen aus der Ukraine

per Mail teilen

Die baden-württembergische Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) besucht am Montag in Sindelfingen (Kreis Böblingen) eine Aufnahmeeinrichtung für Geflüchtete aus der Ukraine. Insgesamt rund 900 neue Plätze wurden im Bereich der Sindelfinger Messe geschaffen. Bevor die ersten Geflüchteten ankommen, möchte sich die Ministerin ein Bild von der neuen Erstaufnahme machen. Die Geflüchteten werden dort verpflegt, betreut und medizinisch versorgt, bis sie auf die Landkreise verteilt werden. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Räumlichkeiten von der Messegesellschaft für sechs Monate angemietet. In Baden-Württemberg wird demnächst mit bis zu 4.000 neuen Flüchtlingen pro Woche gerechnet.