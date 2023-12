per Mail teilen

Am Stuttgarter Marienplatz gab es am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr. Eine unbekannte Flüssigkeit war gefunden worden. Der Stadtbahn- und Straßenverkehr musste kurzfristig unterbrochen werden.

Der Stuttgarter Marienplatz war am Freitagnachmittag wegen einer unbekannten Flüssigkeit auf dem Treppenabgang zur Stadtbahn großräumig gesperrt worden. Laut Feuerwehr hatten Passanten am Nachmittag die Flüssigkeit entdeckt. Bis circa 16:30 Uhr konnte die Stadtbahn-Haltestelle "Marienplatz" deswegen nicht angefahren werden.

Keine Gefahr für die Bevölkerung

Spezialisten der Feuerwehr in Sicherheitsanzügen überprüften die Flüssigkeit. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute vor Ort. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Luftmessungen haben demnach keine ungewöhnlichen Werte in der Umgebung ergeben. Laut Feuerwehr wurde die Flüssigkeit stark verdünnt, die betroffenen Flächen wurden durch die Einsatzkräfte mit Wasser gereinigt. Es sei niemand verletzt worden.

Flüssigkeit war vermutlich ätzend

Die Stuttgarter Polizei sprach von einer "ätzenden Flüssigkeit", mit der möglicherweise jemand eine Art Graffiti am Treppenabgang hinterlassen hat. Es sei unklar, ob das am Freitag oder schon vor mehreren Tagen passiert sei, so ein Sprecher. Es werde wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei prüft nun, ob es möglicherweise im betreffenden Bereich eine Videoüberwachung gibt.