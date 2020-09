Mit 30 Jahren ist Marian Schreier der jüngste OB-Kandidat in Stuttgart. Schreier, der derzeit Bürgermeister der Gemeinde Tengen (Kreis Konstanz) ist, macht sein Alter zum Programm.

Marian Schreier will bei der OB-Wahl in Stuttgart mit bezahlbarem Wohnen, nachhaltiger Mobilität und digitalen Themen punkten. SWR Verena Neuhausen

Marian Schreier möchte die Stuttgarter Kommunalpolitik jünger und innovativer machen. Bisherige Ansätze haben seiner Ansicht nach zum Stillstand in Stuttgart geführt. Er möchte das ändern. Zentral ist für ihn, dass sich das Rathaus als Plattform für Lösungen im Dialog sieht, seiner Meinung nach könne der Oberbürgermeister allein nicht die Probleme der Stadt lösen.

"Wir brauchen in der Verwaltung eine Kultur des Ermöglichens." Marian Schreier, Bürgermeister von Tengen und Kandidat für die Stuttgarter OB-Wahl

Als zentrales Anliegen möchte er die Wohnungsnot in der Stadt angehen. Er schlägt vor, in einer "Stiftung Wohnen" Immobilien der Spekulation zu entziehen. Nach seinen Vorstellungen muss die Stadtverwaltung bürgerfreundlicher werden. Er will einen zentralen Servicedesk im Rathaus und online einrichten, der sämtliche Anliegen von Stuttgartern entgegen nimmt und transparent in der Stadtverwaltung weiterleitet.

Vor allem junge Zielgruppe im Blick

Auch wenn er sein Wahlprogramm an alle Stuttgarter richtet, hat der 30-Jährige junge Zielgruppen besonders im Blick. Sein Programm hat er in einem Club in der Innenstadt vorgestellt, der von den Corona-Beschränkungen besonders getroffen ist. Schreier will besonders auch der Subkultur in der Stadt aus der Coronakrise helfen. Der Mangel an Pflegeheimplätzen, innovative Forschung und Unternehmen sowie das Thema Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt sind weitere Themenschwerpunkte von Schreier.

Unterstützung von Schweizer Kommunikationsagentur

Schreier betreibt mit Hilfe einer Schweizer Kommunikationsagentur einen aufwendigen Wahlkampf im Internet. Zur Zeit ist er auch auf sogenannten Zuhörtouren in der Stadt unterwegs. Für verschiedenen Themenfelder sucht er die Unterstützung von Experten in der Stadtgesellschaft.