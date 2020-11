per Mail teilen

Das Auto des Stuttgarter OB-Kandidaten Marian Schreier (parteiunabhängig) ist in der Nacht zum Samstag beschädigt worden. Das schrieb Schreier auf Facebook und Twitter und gab eine Stellungnahme dazu ab.

"Ich bin als Kommunalpolitiker einiges gewohnt und will die Sachbeschädigung nicht überbewerten, wünsche mir aber, dass wir wieder zu der fairen, an der Sache orientierten Diskussion des ersten Wahlgangs zurückkehren", schrieb Schreier auf Facebook. Die Stuttgarter Polizei nannte zunächst keine Details zu dem Vorfall.

Die Fotos, die Schreier von seinem beschädigten Auto postete, zeigen eine beschmierte Motorhaube, einen kaputten Seitenspiegel und zerstörte Scheibenwischer. "Zieh zurück Karrierist Sau!", so die Schmiererei auf der Motorhaube.

Schreier schreibt von "wildesten Verschwörungstheorien" gegen ihn

Offenbar kursieren laut Schreier die "wildesten Verschwörungstheorien" über ihn im Netz. Laut seinem Facebook-Post wohl auch zum Thema "Finanzierung und Spenden": "Kein anderer Kandidat in Stuttgart geht so transparent mit Spenden um", schrieb der 30-Jährige deshalb und verwies auf seine Website, auf der er seine Transparenzregeln darlegt. Weiter schrieb er, er werde weder finanziell, noch organisatorisch, noch sonst wie von einer Partei oder von der Operation Libero, einer politischen Bewegung in der Schweiz, unterstützt.

Schreier ist einer von neun Bewerbern, die am 29. November zur erneuten OB-Wahl in Stuttgart antreten. Im ersten Wahlgang hatte er 15 Prozent der Stimmen erhalten, Frank Nopper (CDU) rund 32 Prozent und Hannes Rockenbauch (SÖS) 14 Prozent.