Kinder randalieren und legen Feuer

Drei neun Jahre alte Kinder sollen in Marbach (Kreis Ludwigsburg) eine Gartenhütte angezündet und auf mehreren Grundstücken eine Spur der Verwüstung hinterlassen haben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die drei zunächst auf einem Wochenendgrundstück randaliert und Teile von Lampen herausgerissen. Anschließend sollen die Jungen mit einer Axt eine Gartenhütte aufgebrochen und mit zwei entdeckten Benzinkanistern mehrere Brände gelegt haben. Bei dem benachbarten Kleintierzüchterverein warfen sie Scheiben ein und schütteten Benzin unter anderem vor einen Hühnerstall. Mit dem restlichen Benzin zündeten sie eine Holzhütte an. Ein Mann entdeckte die Jungen und informierte die Polizei. Sie wurden an ihre Eltern übergeben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.