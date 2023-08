Mann wird in Böblingen mit Luftgewehr angeschossen und verletzt

Am Oberen See in Böblingen ist ein 22-Jähriger am Freitagabend angeschossen und schwer verletzt worden. Wer den Schuss abgegeben hat, ist noch nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei war der 22-jährige Mann am Oberen See in Böblingen in der Nähe des Spielplatzes "Holzbrücke" unterwegs, als er zwischen 20:30 Uhr und 20:45 Uhr von dem Projektil eines Luftgewehres getroffen wurde. Das Projektil habe den Innenknöchel an einem Bein des Mannes verletzt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Dort musste das Projektil operativ entfernt werden. Wer den Schuss abgegeben hat, ist noch völlig unklar. Keine Hinweise auf Zusammenhang mit Schussserie in Region Stuttgart Die Polizei machte auch keine Angaben dazu, ob sich der jetzt verletzte Mann alleine oder mit anderen Menschen am Oberen See befand. Einen Zusammenhang mit einer Serie von Schüssen in der der Region stellen die Ermittler bislang nicht her. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.