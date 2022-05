Mann stürzt bei Ludwigsburger Pferdemarkt aus Kettenkarussell

Beim Pferdemarkt in Ludwigsburg ist es zu einem Unfall auf einem Kettenkarussell gekommen. Ein 34-Jähriger wurde dabei verletzt. Der alkoholisierte Mann hatte die Sicherheitseinrichtung an seinem Sitz zu früh geöffnet und war noch während das Kettenkarussell die Fahrt beendete, herausgefallen. Er landete zunächst auf dem Gesäß und verletzte sich anschließend am Kopf. Die Feuerwehr Ludwigsburg war im Einsatz und musste aufgrund der vielen Schaulustigen den Ort kurzzeitig absperren. Der Mann wurde vor Ort versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.