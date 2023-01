Feuerwehr hilft Mann: Bein steckt in Parkbank fest

per Mail teilen

Die Feuerwehr hat in Ludwigsburg einem jungen Mann geholfen, der sein Bein in einer Parkbank eingeklemmt hatte. Er steckte mit dem Oberschenkel zwischen mehreren Holzlatten fest.

Kurioser Feuerwehreinsatz in Ludwigsburg: Ein Mann hatte sich am Montag ein Bein in einer Parkbank eingeklemmt. Er steckte mit seinem Oberschenkel zwischen mehreren Holzlatten fest und konnte sich nicht selbst befreien. Die beiden Freunde des Mannes wussten sich nicht zu helfen und riefen den Notruf.

Feuerwehr trennt Mann und Parkbank "behutsam"

Die Feuerwehrleute rückte mit einem "Akku-Spreizer" an und konnte den Mann, wie die Feuerwehr in einer Mitteilung selbst schreibt, "behutsam befreien". Wie es dazu kam, dass der Mann mit dem Oberschenkel in der Parkbank feststeckte, ist nicht bekannt. Außer dem Schreck blieb der Mann körperlich unversehrt.