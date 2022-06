Mann springt in Bad Cannstatt in Neckar und stirbt

In Stuttgart Bad Cannstatt ist ein Mann im Neckar ertrunken. Er war ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Der 50-Jährige hatte am Samstagnachmittag zusammen mit einem Bekannten am Neckarufer gesessen und Alkohol getrunken, so die Polizei. Auf Höhe der Wilhelmsbrücke sei er dann unvermittelt ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Zeugen bekamen das mit und riefen den Rettungswagen und die Polizei. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Feuerwehr, die DLRG und auch ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Der 50-Jährige konnte erst nach rund 30 Minuten von einem Taucher geborgen werden. Rettungskräfte versuchten noch vergeblich ihn zu reanimieren. Er starb kurz darauf im Krankenhaus.