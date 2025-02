In Esslingen soll am Montag ein Mann seine Ehefrau umgebracht haben. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag bekannt. Der Tat sei ein Streit vorausgegangen.

Ein 72 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine gleichaltrige Ehefrau in Esslingen mit einem Messer getötet zu haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, fügte der Mann sich selbst mit demselben Messer lebensgefährliche Verletzungen zu. Angehörige hatten am Montag die Polizei angerufen und mitgeteilt, es gebe Streit bei dem Paar und eine Bedrohung der Ehefrau. Notarzt stellte den Tod der Frau fest Die Einsatzkräfte fanden die leblose Frau in der Wohnung wie auch ihren schwer verletzten Ehemann. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Rettungskräfte versorgten den 72-Jährigen und brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Ermittler gehen von einer familieninternen Tat aus, Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es nicht. Weitere Einzelheiten nennen die Ermittler nicht. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens sowie zu den Hintergründen und dem Motiv dauern laut Polizei an.