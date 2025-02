In Stuttgart-Möhringen ist am Dienstagabend ein Mann mit einer Schussverletzung gefunden worden. Mittlerweile ist sein Zustand stabil. Die Polizei sucht weiter Täter und Zeugen.

Ein angeschossener und schwer verletzter Mann hat in Stuttgart-Möhringen am Dienstagabend zu einem Einsatz der Polizei geführt. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft fand ein Zeuge gegen 18 Uhr den 27-jährigen Mann und wählte den Notruf. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur Versorgung in ein Krankenhaus. Mittlerweile sei er außer Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei Stuttgart am Mittwochmorgen dem SWR.

Die Polizei hatte am Dienstagabend den Tatort in Stuttgart-Möhringen großflächig abgesperrt. Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

Fahndung mit Polizei-Hubschrauber

Der Schwerverletzte war in der Leinenweberstraße gefunden worden, die nahe des Möhringer Bahnhofs liegt. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei immer noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Polizeikräfte hatten im Umfeld der Fundstelle nach möglichen Tatverdächtigen gefahndet. Eine Kreuzung in Stuttgart-Möhringen war mit Flatterband und Polizeifahrzeugen abgesperrt. Dazu war auch ein Hubschrauber im Einsatz.