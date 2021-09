Ein Mann hat in Sindelfingen (Kreis Böblingen) während einer Verkehrskontrolle einen Polizisten mit seinem Wagen mitgeschleift und wird seitdem gesucht. Der Beamte wurde durch die offene Tür beim Rückwärtsfahren mitgezogen und leicht verletzt, teilte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen mit. Die Motivation des Geflüchteten sei noch unklar. Das Auto des Mannes wurde später verlassen in der Nähe des Klinikums Sindelfingen gefunden. Die Polizei war bis in die frühen Morgenstunden mit 60 Einsatzkräften samt Spürhund im Einsatz. Zudem wurde ein Hubschrauber eingesetzt. Der verletzte Polizist war in ein Krankenhaus gekommen, das er kurze Zeit später wieder verlassen konnte.