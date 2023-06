Ein Mann wurde in Reichenbach an der Fils von einem Auto mitgeschleift und ist kurz darauf gestorben. Die Polizei nahm eine Tatverdächtige fest.

Nachdem ein Mann Mittwochnacht in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) schwer verletzt auf einer Landstraße gefunden wurde, ist gegen eine 34-Jährige nun Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags erlassen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten, soll die Frau den Mann am späten Dienstagabend in Reichenbach an der Fils angefahren und auf der Motorhaube mitgeschleift haben. Der 32-Jährige starb einige Stunden später im Krankenhaus an seinen Verletzungen.

Verkehrsteilnehmer hatten den Mann laut der Mitteilung auf der Landstraße 1192 am Ortseingang von Reichenbach aus Plochingen kommend gefunden. Zeitgleich hätten mehrere Anrufer von Hilferufen berichtet und ein Auto gemeldet, das mit einem Menschen auf der Motorhaube durch Reichenbach gefahren sei.

Bei dem Verletzten auf der Landstraße soll es sich laut Polizei um den Mann auf der Motorhaube gehandelt haben. Die Fahrerin des Wagens soll die 34-Jährige gewesen sein. Sie sei später an den Auffindeort zurückgekehrt. Die Polizei nahm sie dort fest. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags und des vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Die Frau kam daraufhin in Untersuchungshaft.

Opfer und mutmaßliche Täterin kannten sich

Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, kannten sich die 34-Jährige und der 32-Jährige. In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen, wollte der Sprecher aber nicht sagen. Sie seien aber nicht verheiratet gewesen. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Ablauf und zu den Hintergründen des Vorfalls.