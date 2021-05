per Mail teilen

Mitten in der Nacht fallen in Göppingen mehrere Schüsse, ein junger Mann wird getroffen und schwer verletzt. Die Polizei hat bisher keine Spur, denn die Schüsse wurden aus einem Auto abgegeben.

Ein 23 Jahre alter Mann ist am späten Samstagabend in Göppingen angeschossen und schwer verletzt worden. Unbekannte hätten mehrere Schüsse abgegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Mindestens einer traf den jungen Mann. Die Verletzungen seien "schwer, aber nicht lebensgefährlich", hieß es. Eine weitere Kugel beschädigte ein Auto. Nach Zeugenaussagen wurden die Schüsse aus einem weißen Kleinwagen abgefeuert.

Spezialisten der Polizei sichern Spuren am Tatort - von dem oder den Tätern fehlt bisher jede Spur. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SDMG | SDMG / Woelfl

Polizei bisher ohne Spur

Spezialisten sicherten am Tatort die Spuren. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Schützen. "Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", teilte ein Polizeisprecher mit. Aber Aber die Beamten haben keine konkrete Spur. Bis zum späten Sonntagnachmittag fehlte von dem Schützen oder den Tätern jede Spur. Weitere Details waren bislang noch unklar. Es habe noch keine Festnahmen gegeben. "Der oder die Täter ist beziehungsweise sind flüchtig", sagte der Polizeisprecher.