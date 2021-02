In Weil im Schönbuch (Kreis Böblingen) hat am Donnerstagvormittag ein 31-jähriger Mann einen Polizisten mit einem japanischen Schwert angegriffen und schwer verletzt. Laut Polizei waren Einsatzbeamte zu einer Auseinandersetzung in einem Wohnhaus gerufen worden. Nachdem sie das Haus betreten hatten, sei der 31-Jährige unvermittelt auf die Polizisten losgegangen und habe ihn am Ohr verletzt. Daraufhin schoss laut Polizei ein weiterer Beamte dem Angreifer ins Bein. Danach wurde der Mann überwältigt und festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.