Ein 70-jähriger Mann ist in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) in den Fluss gestürzt und gestorben. Ein Zeuge hatte am Montagnachmittag an der Rems einen herrenlosen Hund gefunden und sich Sorgen gemacht. Er alarmierte die Polizei. Kurz darauf fand er den Hundehalter leblos in der Rems. Als die Rettungskräfte kamen, war dieser bereits verstorben. Laut Polizei deutet alles auf ein Unglück hin.