Mann bei Messerangriff schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist am Sonntagmorgen in der Stuttgarter Innenstadt schwer verletzt worden. Die Polizei geht von einem Messerangriff aus. Sein Begleiter habe am frühen Morgen die Rettungskräfte verständigt. Der Verletzte wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Rund zwei Stunden später meldeten Passanten auf der Königstraße zwei Personen mit Blut an Händen und Kleidung. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu dem Messerangriff nicht aus und sucht jetzt nach Zeugen. Außerdem ermittelt die Mordkommission.