Die Polizei hat in der Nacht zu Heiligabend einen mutmaßlichen Stalker an einer S-Bahn-Haltestelle in Stuttgart festgenommen. Der Mann wehrte sich gegen die Festnahme.

An der S-Bahn-Haltestelle Stuttgart-Mitte hat ein 26-jähriger Mann am frühen Heiligabend eine 27-jährige Frau belästigt, die grade von der Arbeit kam und auf ihre Bahn wartete. Nach Angaben der Polizei stellte er sich mehrfach vor die 27-Jährige und starrte sie an. Als ein anderer Fahrgast dies bemerkte, habe er den 26-Jährigen gebeten, den Bahnsteig zu verlassen. Daraufhin soll der 26-Jährige den Fahrgast mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Mutmaßlicher Täter als gewalttätig bekannt Polizisten stellten den 26-Jährigen noch an der Haltestelle. Dieser wehrte sich und konnte nur mit Unterstützung von weiteren Beamten festgenommen werden. Auf der Wache verletzte der 26-Jährige einen der Beamten an Arm und Hand. Laut ersten Ermittlungen soll der Festgenommene der Frau schon mehrfach nachgestellt haben. Außerdem hat er nach Angaben der Polizei bereits mehrfach Gewaltdelikte begangen und wurde deshalb zu neun Monaten Haft verurteilt. Im August wurde die Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Inzwischen sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.