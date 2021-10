per Mail teilen

Der Malteser Rettungsdienst in Stuttgart testet den nach eigenen Angaben weltweit ersten vollelektrischen Rettungswagen. Der 5,5 Tonnen schwere Prototyp soll zunächst zwei Wochen lang im Alltag des Stuttgarter Rettungsdienstes eingesetzt werden, so die Malteser. Stationiert wird der E-Rettungswagen am Diakonie-Klinikum der Landeshauptstadt.