Der Stuttgarter Autozulieferer Mahle wird 100 Jahre alt - und steht zum Jubiläum wie viele Unternehmen der Auto- und Zulieferbranche vor einer ungewissen Zukunft. Das Unternehmen war am 1. Dezember 1920 gegründet worden. Mahle verdiente lange vor allem mit Filtern, Kolben und Pumpen für den Verbrennungsmotor sein Geld. Zum Jubiläum hat der Stuttgarter Konzern mit den Auswirkungen der Pandemie ebenso zu kämpfen wie mit dem Wandel in der Autoindustrie hin zu Elektromotoren. Am 1. Dezember 1920 war Hermann Mahle in eine kleine Versuchswerkstatt in Bad Cannstatt eingetreten, dieser Tag gilt als Geburtstag des Konzerns. Zehn Jahre später begann die Serienproduktion von Luft-, Öl- und Kraftstofffiltern. Das Unternehmen zählt heute weltweit rund 77.000 Mitarbeiter.