Ein zehnjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall in der Stuttgarter Schloßstraße schwer verletzt worden. Ein 86-Jähriger habe sie mit seinem Wagen am frühen Mittwochnachmittag erfasst, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Mädchen habe eine Fahrbahn überqueren wollen und sei hinter einem geparkten Auto hervorgetreten. Rettungskräfte brachten es in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Stuttgarter Verkehrspolizei zu melden.