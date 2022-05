per Mail teilen

Die Polizei hat am Flughafen Stuttgart eine Frau mit einer Machete im Handgepäck entdeckt. Die Machete hatte eine Gesamtlänge von 41 Zentimetern. Die Frau gab nach Angaben der Polizei an, sie wolle in der Türkei mit der Machete im Garten arbeiten. Da sie im Reisekoffer keinen Platz mehr für das große Messer hatte, packte sie es ins Handgepäck.