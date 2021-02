per Mail teilen

Lohnt es sich, stillgelegte Bahnstrecken im Land wieder in Betrieb zu nehmen? Eine Studie des Landes sieht Potenzial, denn für eine Verkehrswende werden auch mehr Züge gebraucht. Deshalb will das Verkehrsministerium jetzt Machbarkeitsstudien für stillgelegte Bahnstrecken finanziell fördern. Nach einer Mitteilung des Ministeriums vom Montag sollen Machbarkeitsstudien das Fahrgastpotenzial vertieft untersuchen und auch die späteren Investitions- und Betriebsaufwendungen ermitteln. Das Land will diese Machbarkeitsstudien mit Zuschüssen bis zu 75 Prozent der Kosten fördern. Antragsberechtigt sind Stadt- und Landkreise, Städte und Gemeinden und kommunale Verbände. Eine Studie des Landes hatte mehr als 30 stillgelegten Strecken ein relevantes Fahrgastpotenzial bescheinigt. Darunter sind unter anderem die Bottwartalbahn Marbach-Heilbronn und die Hohenstaufenbahn Göppingen-Schwäbisch Gmünd.