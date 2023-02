Was machen am Valentinstag? In Stuttgart, Ludwigsburg und anderen Städten gibt es Aktionen für Verliebte. Zum Beispiel ein Blind Date in Sindelfingen oder eine Küss-mich-Aktion.

Bei der Aktion "Küss mich! Im Schloss" erhalten Liebespaare in der Valentinswoche freien Eintritt in Schlösser in der Region Stuttgart. Laut den Staatlichen Schlössern und Gärten muss man sich dafür nur an der Schlosskasse küssen. "Küss mich! Im Schloss" in Ludwigsburg und Stuttgart An der Aktion nehmen beispielsweise das Residenzschloss Ludwigsburg und das Schloss Solitude bei Stuttgart teil. Wer ein Foto vor einem der Schlösser hochlädt, nimmt außerdem an einer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Candle-Light-Dinner. Freien Eintritt in die Schlösser Ludwigsburg und Solitude gibt es für Paare, die sich küssen. Staatliche Schlösser und Gärten/ JUNG Kommunikation GmbH Blind Date in Sindelfingen Die Stadtbibliothek Sindelfingen (Kreis Böblingen) bietet dieses Jahr rund um den Valentinstag ein Rendezvous der besonderen Art an. Anlässlich des Tages der Verliebten können eingepackte Bücher ausgeliehen werden. Die Aktion nennt sich "Blind Date mit einem Buch – Liebe auf den ersten Satz". Welches Buch man erwischt hat, erfährt man erst nach dem Auspacken. Es gibt Romane und Sachbücher. Die von den Mitarbeiterinnen der Stadtbibliothek ausgewählten Überraschungsbücher richten sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder und Jugendliche. Sie sind den gesamten Februar über auf den Büchereiflächen im Erdgeschoss ausgestellt. Haus der Geschichte in Stuttgart: "Liebe. Was uns bewegt" Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg steht besonders im Zeichen der Liebe: Wer einen geliebten Menschen mitbringt, erhält an Valentinstag freien Eintritt in die Große Landesausstellung "Liebe.Was uns bewegt". Große Landesausstellung "Liebe. Was uns bewegt" Haus der Geschichte, Stuttgart Am Dienstagabend geht es dort besonders ums Heiraten: Eine Weddingplannerin erzählt unter anderem von den schönsten, lustigsten und bewegendsten Hochzeitsfesten, die sie erlebt hat auf Mallorca, in Kroatien, Italien und auch in Stuttgart und macht dabei selbst die außergewöhnlichsten Wünsche der Brautpaare möglich.