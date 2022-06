Links-Partei wählt Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano in den Bundesvorstand

Der Stuttgarter Stadtrat Luigi Pantisano (Linke) ist in den Bundesvorstand seiner Partei gewählt worden. Damit gehört er von nun an mit 15 anderen Parteimitgliedern dem Gremium an. Pantisano zeigte sich auf Twitter erfreut über das Wahlergebnis. "Das sehe ich als Auftrag, mich entsprechend im Parteivorstand in den nächsten Jahren einzubringen", schrieb er. Im Stuttgarter Gemeinderat gehört Pantisano der Fraktion "Die FrAKTION – LINKE SÖS Piraten Tierschutzpartei" an. Auf dem Erfurter Parteitag am Wochenende wurde außerdem Martin Schirdewan mit 61,3 Prozent zum neuen Co-Vorsitzenden der Partei gewählt. Die bisherige Co-Chefin Janine Wissler wurde im Amt mit 57,5 Prozent bestätigt.