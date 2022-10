Region Stuttgart: Saharastaub und sommerliche Temperaturen

Für Ende Oktober gibt es ungewöhnliche Temperaturen in der Region Stuttgart. Grund ist eine warme Luftströmung, die Saharastaub bringt und für tolles Licht sorgen könnte.

Die kommenden Tage werden richtig sommerlich warm in der Region Stuttgart und in ganz Baden-Württemberg. Denn aus dem Süden kommt eine warme Luftströmung, die die Temperaturen auf bis zu 26 Grad steigen lässt und Saharastaub mitbringt.

Wie viel Saharastaub kommt nach Stuttgart und in die Region?

Wie viel Staub tatsächlich in der Region Stuttgart ankommen wird, lässt sich kaum vorhersagen, so ein SWR-Wetterexperte. Vollständig bedeckt und grau werde der Himmel voraussichtlich nicht, dafür seien die Temperaturen zu hoch. Eher sei ein diesiger Himmel und immer wieder Sonnenschein zu erwarten.

So sah es Anfang 2021 aus, als in der Stuttgarter Luft Sahara-Staub hing. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Weil die Sonne im Herbst und im Winter so tief steht, fällt sie in einem besonderen Winkel auf den Saharastaub am Himmel, so der Wetterexperte weiter. Durch die Lichtbrechung könnte der Himmel in den kommenden Tagen vor allem morgens daher gelb oder rötlich aussehen.