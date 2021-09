Mehr als tausend Luftreiniger für Schulen

Die Stadt Stuttgart beschafft rund tausend mobile Luftreinigungsgeräte für Schulen. Sie sollen das Risiko einer Infektion in den Zimmern der Klassen 1 bis 6 senken, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Basis für die Beschaffung der zusätzlichen Geräte sei die Entscheidung der Landesregierung, Luftreinigungsgeräte unabhängig von der Belüftungssituation in den jeweiligen Klassenräumen zu fördern. Die Stadt rechnet mit Kosten von rund 5 Millionen Euro. Ein Teil davon soll über die Landesförderung gedeckt werden. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats fasste am Mittwoch einstimmig einen entsprechenden Beschluss. In einer Studie im Auftrag der Stadt Stuttgart waren Luftfilter für gut belüftbare Klassenzimmer als nicht notwendig angesehen worden.