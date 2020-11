Die Stadt Sindelfingen will den Einsatz von mobilen Luftreinigungsgeräten in Klassenzimmern testen. Zunächst soll an drei Sindelfinger Schulen je ein mobiles Luftreinigungsgerät getestet werden, von unterschiedlichen Herstellern. Es geht vor allem um Räume, die weniger gut belüftet werden können, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung vom Montag. Es solle herausgefunden werden, ob dort bessere Ergebnisse erzielt werden können. Der Test mit mobilen Luftreinigungsgeräten ist laut Oberbürgermeister Bernd Vöhringer (CDU) eine Ergänzung zum Lüften. Außerdem sollen die Sindelfinger Schulen mit CO2-Messgeräten ausgestattet werden, um ein besseres Gefühl für den Lüftungsbedarf zu bekommen.