per Mail teilen

Städte wie Stuttgart müssen nach Angaben von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) noch längere Zeit nachweisen, dass sich ihre Luftqualität verbessert hat. "Es gilt die Regel, dass wir drei Jahre deutlich unter dem Grenzwert bleiben müssen und dann kann man darüber nachdenken, ob man Maßnahmen aufhebt", sagte Hermann heute dem SWR. Solange würden allerdings Fahrverbote in Städten wie Stuttgart weiter gelten. Der Grünen-Politiker nannte das Beispiel Balingen, in dem die Umweltzone aufgehoben wurde, nachdem die Grenzwerte jahrelang eingehalten wurden. Hintergrund ist, dass eine vorläufige Auswertung der Landesanstalt für Umweltschutz (LUBW) Städten wie Stuttgart in den vergangenen Tagen bessere Luft bescheinigt hat.