Hygieneexperten fordern bereits eine DIN-Norm für die Luftqualität in geschlossenen Räumen.

Eine kleine, schwäbische Firma in Salach Kreis Göppingen, stellt Luftfilter für Innenräume her. Ist das eine mögliche Lösung für Gastronomen, die im Herbst und Winter ja nicht mehr im Freien bewirtschaften können?

Ein schwarzer Turm als Luftfilter

Die belastete Luft wird am Boden angesaugt, läuft durch die Filteranlage, wird dort gereinigt und verlässt den Filter-Turm an der Decke wieder. Von oben sinkt die gereinigte Luft dann nach unten und drückt mögliche Viren und Bakterien an den Boden. Dort beginnt das Spiel dann von neuem.