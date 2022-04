Ukrainische Flüchtlinge aus Moldau eingeflogen

Es ist der erste Flug der Luftbrücke für ukrainische Flüchtlinge aus Moldau nach Baden-Württemberg: Am Mittwochabend kamen etwa 120 Menschen aus der Hauptstadt Chisinau mit dem Flugzeug in Stuttgart an, teilte das baden-württembergische Migrationsministerium mit. Sie waren vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in das benachbarte Moldau geflohen. Viele von ihnen sind gesundheitlich angeschlagen. Deutschland hat der Republik Moldau, dem kleinsten und wirtschaftlich schwächsten Nachbarland der Ukraine, schon im März angeboten, bis zu 2.500 Geflüchtete direkt zu übernehmen. Dabei will man laut Landesregierung vor allem Menschen mit Behinderungen, älteren Menschen, Schwerkranken, Verwundeten sowie alleinreisenden Mütter mit Kindern helfen.