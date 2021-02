Die Luft in den Innenstädten ist 2020 deutlich sauberer geworden. Mit dem Corona-Lockdown hat das aber wenig zu tun. Das geht aus einer vorläufigen Auswertung des Umweltbundesamtes, kurz UBA, hervor. Nur noch zwei Städte, München und Hamburg, hatten Stickstoffdioxid-Belastungen, die über dem Grenzwert liegen. Im Südwesten dagegen zeigt die Messstelle an den ehemaligen Brennpunkten in Stuttgart am Neckartor jetzt Werte knapp unter 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an. Allerdings werden hier noch weitere so genannte Passivsammler ausgewertet. In Stuttgart rechnet das UBA da mit höheren Werten. Die deutliche Verbesserung ist nur zu einem kleinen Teil eine Folge der Corona-Krise, heißt es. Über das Jahr gerechnet sei der Effekt kaum messbar. Immer mehr neue Diesel, die tatsächlich bessere Werte hätten sind der Hauptgrund für den Rückgang der Belastung und dazu kommen lokale Maßnahmen wie Tempolimits, Fahrverbote und saubere Busse. Die Feinstaubwerte waren 2020 so niedrig wie noch nie seit Beginn der Messungen Ende der 1990er Jahre. Die Grenzwerte wurden deutschlandweit eingehalten.