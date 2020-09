Er ist beherzt eingeschritten und hat Schlimmes verhindert: der 26-jährige Mazen Mohsen. Dafür ist er jetzt in Ludwigsburg ausgezeichnet worden.

Es war am 21.September 2019, am späten Abend am Ludwigsburger Bahnhof: Der Musiker Mazen Mohsen war nach einem Auftritt auf dem Weg nach Hause, als ein 20-Jähriger nach einem Streit sich selbst und seine Mutter auf die Gleise zerren wollte. Auf den Überwachungskameras am Bahnhof ist zu erkennen, dass andere Menschen am Gleis wegschauen - nur der 26-jährige Mazen Mohsen mischt sich ein. "Dann hab ich sie einfach zurückgezogen Richtung Gleis. Ich habe den Junge festgehalten und gesagt, hör auf, so redet keiner mit seiner eigenen Mutter."

Zivilcourage bedeutet wörtlich „Bürgermut"

Durch sein Einschreiten hat Masen Mohsen verhindert, dass die Mutter und ihr Sohn von einem Zug überrolt wurden. Er habe mutig gehandelt und eine Stresssituation ruhig und bestimmt deeskaliert, sagte der Ludwigsburger Ordnungsbürgermeister Michael Ilk bei der Preisverleihung am Donnerstag. Vergeben wird der Preis vom Verein "Sicheres Ludwigsburg".

Motive auf Bus sollen Tipps geben

Bei der Preisverleihung stellten Stadt und Polizei auch einen neuen Linienbus vor: Mithilfe von Sponsoren wurde der Bus mit Motiven beklebt, die zu Zivilcourage ermutigen und Verhaltenstipps geben sollen. "Viele Menschen scheuen sich einzugreifen und sind unsicher, wie sie sich verhalten sollen Aber es unheimlich wichtig, dass man hilft", so Ute Scholpp, Präventionsleiterin am Polizeipräsidium Ludwigsburg.