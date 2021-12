Computerspiel-Idee zum Thema Flucht für Kreativpreis nominiert

Ein Student der Hochschule der Medien in Stuttgart ist für den Preis "Kultur- und Kreativpiloten" der Bundesregierung nominiert. Der 32-jährige Rawand Ahmad aus Ludwigsburg will ein Computerspiel zum Thema Flucht entwickeln. Das Spiel mit dem Titel "The Way Ahead" verarbeitet unterschiedliche Fluchterfahrungen aus unterschiedlichen Zeiten. Der Spieleentwickler, der selber mit seiner Familie aus dem Irak geflohen war, hat dafür auch mit früheren DDR-Flüchtlingen und geflohenen Frauen gesprochen. Im Spiel, so die Idee, schlüpft man in die Rolle eines Migranten, ohne dass dabei konkrete Länder oder Ethnien genannt werden. Die Gewinner des Kreativpreises mit elf Nominierten aus Baden-Württemberg sollen am Mittwoch gekürt werden.