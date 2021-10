Nach Ermittlungen in Ludwigsburg: Prozess gegen 100-jährigen KZ-Wachmann hat begonnen

In Brandenburg steht ein 100-jähriger Mann vor Gericht. Josef S. war KZ-Wachmann in Sachsenhausen. Auf seine Spur war Oberstaatsanwalt Thomas Will aus Ludwigsburg gekommen.

Josef S. muss sich in Brandenburg an der Havel vor Gericht verantworten. Als ehemaligem Wachmann des KZs Sachsenhausen wird ihm Beihilfe zum Mord in mehr als 3.500 Fällen vorgeworfen. SWR

Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat am Donnerstag in Brandenburg an der Havel der Prozess gegen einen 100-jährigen ehemaligen Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen begonnen. Dem Mann wird Beihilfe zum Mord in 3.518 Fällen vorgeworfen. Auf die Spur von Josef S. war die Zentrale Stelle zur Verfolgung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg gekommen.

Ludwigsburger Zentralstelle ermittelte in Moskau

Auf den Namen des jetzt Angeklagten stießen die Ermittler aus Ludwigsburg vor rund drei Jahren in alten Akten im Staatlichen Militärarchiv Moskau. Dort lagern nach Angaben des Ludwigsburger Oberstaatsanwalts Thomas Will sogenannte Beuteakten, die die Sowjetarmee bei Kriegsende mit nach Moskau genommen hatte. "Diese Akten waren Wehrpässe, Personalunterlagen zum Teil mit Bild, Einsatznachweise, Kompanielisten, die wir alle mühsam durchgearbeitet haben", so der Leiter der Ludwigsburger Behörde.

Angeklagter wollte sich zunächst nicht vor Gericht äußern

Der jetzt beschuldigte Josef S. war den Staatsanwaltschaften bislang nicht bekannt gewesen. Der Verteidiger des ehemaligen SS-Wachmanns sagte zum Auftakt des Prozesses, dass sich sein Mandant nicht zu den Vorwürfen äußern wolle. Er wolle aber am Freitag Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen machen. Anwalt Thomas Walther, der einige Nebenkläger vertritt, zeigte sich zuversichtlich, dass sich S. bei einem der nächsten Verhandlungstermine vielleicht doch äußern werde. "Der Mensch ist nicht aus Stein, keine Maschine - wenn der einen guten Input kriegt, vielleicht wird er etwas sagen", sagte er.

Im Konzentrationslager Sachsenhausen wurden über die Jahre rund 200.000 Menschen gefangen gehalten. Zehntausende Häftlinge starben. Heute ist dort eine Gedenkstätte. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/POOL | Soeren Stache

Tausende Wachleute im KZ Sachsenhausen

Das KZ Sachsenhausen nördlich von Berlin war ein Ausbildungslager der für ihre Brutalität berüchtigten nationalsozialistischen Sondereinheit SS, in dem insgesamt mehrere tausend Wachleute eingesetzt waren. Insgesamt wurden dort während des NS-Terror-Regimes zwischen 1936 und 1945 rund 200.000 Menschen gefangen gehalten. Tausende wurden dort getötet, so der Ludwigsburger Oberstaatsanwalt Will, durch Gas, Genickschüsse, "todbringende Verhältnisse" wie Hunger, Krankheiten, angebliche Erschießungen auf der Flucht und durch medizinische Experimente.

100-jähriger Angeklagter ist Gutachtern zufolge verhandlungsfähig

Der Angeklagte Josef S. soll einem Gutachten zufolge trotz seines hohen Alters verhandlungsfähig sein - allerdings nur für zwei bis zweieinhalb Stunden am Tag. Angesetzt sind 22 Verhandlungstage.

Zentrale Frage in dem Verfahren dürfte auch sein, ob die systematische Ermordung von Menschen jüdischer Herkunft, von Sinti und Roma und Regime-Gegnern für Josef S. erkennbar waren. Der Ludwigsburger Oberstaatsanwalt Thomas Will war zur Klärung dieser Frage mit seinem Team zur Gedenkstätte Sachsenhausen gefahren und hatte sich die Position der Wachtürme und Wachposten genau angesehen.

Der heute 85-jährige Richard Fagot hat das Konzentrationslager Sachsenhausen überlebt. Er ist überzeugt, dass auch Wachleute wussten, was in Konzentrationslagern geschah. SWR

Holocaust-Überlebender Fagot: "Jeder wusste, was im Lager passiert."

Für einen der letzten Überlebenden des Vernichtungslagers Sachsenhausen, Richard Fagot, steht außer Frage, dass die Wachleute wussten, was in dem KZ vor sich ging und dass sie sich aktiv an den Tötungen beteiligten. Zu behaupten, Josef S. habe nicht gewusst, was im Lager passiert, sei lächerlich: "Das ist unmöglich. Jeder hat gewusst, was im Lager vorgeht. Und übrigens auch außerhalb des Lagers", so die Antwort des heute 85-Jährigen im Videogespräch. Fagot war 1936 im polnischen Lodz als Kind jüdischer Eltern geboren worden. Nach dem Überfall des Hitler-Regimes auf Polen wurden er und seine Familie in mehreren Konzentrationslagern inhaftiert, darunter auch in Sachsenhausen. Nach Kriegsende emigrierte Richard Fagot nach Israel und wurde dort Arzt.

Oberstaatsanwalt Thomas Will leitet die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg. Auf die Spur des Angeklagten kamen seine Ermittler in Moskau. SWR

Ludwigsburger Zentralstelle ermittelt weiter wegen NS-Verbrechen

Der Prozess gegen Josef S. gehört zu den vermutlich letzten Verfahren wegen NS-Verbrechen. Die Ludwigsburger Zentralstelle ermittelt noch in rund einem Dutzend weiteren Fällen. Allerdings ist unklar, ob es auch zur Anklage kommen wird. Anfang Oktober hatte in Itzehoe der Prozess gegen eine 96-jährige frühere Sekretärin des Konzentrationslagers Stutthof begonnen. Die Angeklagte war jedoch nicht vor Gericht erschienen und galt zeitweise als flüchtig.

Nach deutscher Rechtslage verjähren Mord und unter bestimmten Voraussetzungen auch Beihilfe zum Mord nicht. Anders wäre es, wenn das Landgericht Neuruppin zu dem Ergebnis käme, dass es sich bei den mutmaßlichen Taten von Josef S. um Beihilfe zum Totschlag gehandelt habe.