Ludwigsburg will sich stärker für den Klimaschutz einsetzen und setzt sich als Ziel, 1.400 Tonnen CO2 einzusparen. Die Stadt beteiligt sich dabei an der Aktions-Kampagne "Klimawette". Um die Wette zu gewinnen müssen sich circa 1.400 in Ludwigsburg lebende Menschen online registrieren und sich bereit erklären, einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz abzuliefern - wie zum Beispiel über einen fleischfreien Monat oder einen Arbeitsweg ohne Auto.