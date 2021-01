Der Ludwigsburger Technik- und Umweltbürgermeister Michael Ilk (Freie Wähler) stellt sich im Sommer nicht zur Wiederwahl. Stattdessen will er sich beruflich noch einmal neu orientieren. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, hat Ilk angekündigt, sich zum Mediator mit Schwerpunkt Wirtschaft weiterzuqualifizieren und beispielsweise in der Bauwirtschaft tätig zu werden. Seine Amtszeit endet nach acht Jahren am 30.September.