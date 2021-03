per Mail teilen

Die Stadt Ludwigsburg bewirbt sich bei Landessozialsminister Lucha als Modellstadt für Corona-Lockerungen. Ludwigsburg biete dafür beste Voraussetzungen, heißt es von der Stadtverwaltung.

Im Moment wird der Modellversuch „Öffnen mit Sicherheit“ in Tübingen erprobt. Die Stadt Ludwigsburg würde gerne in diesen Versuch einsteigen oder nach der Auswertung des Tübinger Modells die neuen Erkenntnisse sofort umsetzen.

OB Knecht macht sich für Luca-App stark

Ludwigsburgs OB Knecht schrieb in einem Brief an Sozialminister Lucha, dass einige Betriebe einen dritten Lockdown nicht überleben würden. Daher macht sich Knecht auch für die flächendeckende Etablierung der Luca-App stark. Mit dieser soll der Zugang zu Handel, Gastronomie, Kultur und Sport einfach erfasst werden. Bei Bedarf sollen Kontakte nachverfolgt werden können.