Die Stadt Ludwigsburg schlägt ein umfassendes Aktionsprogramm zur Rettung von Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistungen in der Stadt vor. Geplant sind unter anderem zinslose Darlehen der Stadt sowie Einmalhilfen von bis zu 5.000 Euro für coronageplagte Unternehmen. Mieter von städtischen Einzelhandel - oder Gastronomieflächen sollen weniger Pacht oder Miete bezahlen, in Härtefällen sollen sie sogar ganz entfallen. Außerdem will die Stadt einen kostenlosen Bringdienst für bestellte Waren einrichten. Mehr als eine viertel Million Euro will Ludwigsburg auch langsfristig zur Rettung der Innenstadt investieren, hinzu kommen noch 200.000 Euro, die als zinslose Darlehen zur Verfügung stehen könnten. Am Abend wird der Wirtschaftsausschuss des Gemeinderats über den Vorschlag beraten. Die Entscheidung über das Aktionsprogramm soll dann in zwei Wochen im Gemeinderat fallen.