Umweltbundesamt: Ludwigsburg einzige Stadt in BW mit zu hohen Stickoxid-Werten

Während die Luftqualität in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr besser geworden ist, haben landesweit allein die Messwerte in der Ludwigsburger Schlossstraße nach wie vor den Grenzwert für Stickoxide überschritten. Das teilte das Umweltbundesamt am Donnerstag mit. Im Jahr 2020 lagen dagegen landesweit noch zwei Messstellen über dem Grenzwert. Dabei handelte es sich neben der Ludwigsburger Schlossstraße um die Pragstraße in Stuttgart. Letztlich hat sich der Wert allerdings auch in Ludwigsburg ein wenig verbessert. Als Grund für den allgemeinen, landesweiten Rückgang nennt das Umweltbundesamt weniger Verkehr durch die Corona-Pandemie und weniger schmutzige Abgase. Allerdings kritisiert die Weltgesundheitsorganisation den aktuell geltenden Grenzwert für Stickoxid als zu hoch. Er beträgt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Die Weltgesundheitsorganisation schlägt dagegen zehn Mikrogramm vor. Von den mehr als 600 Messstellen in Deutschland würden derzeit nicht einmal 100 diesen Wert einhalten, kritisiert die Organisation. Beim Feinstaub dagegen wurde im Jahr 2021 wie bereits im Jahr zuvor an keiner Messstelle der Grenzwert überschritten.