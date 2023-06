Ludwigsburg: Solar-Anlagen selbst bauen und Strom zu Hause erzeugen

per Mail teilen

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien hinkt. Hobby-Tüftler Hans-Peter Mayer aus Ludwigsburg hat sich schon vor Jahren gesagt: Dann mach ich es selbst. Seitdem baut er Solar-Anlagen und hilft anderen dabei.

Windkraftwerke, Solarplatten, Wasserkraftwerke, Fernwärme, Hackschnitzel, Biomasse nutzen - die Diskussion um Erneuerbare Energien und ihren Ausbau ist so lebendig wie lange nicht. Für den selbsternannten "Solar-Evangelisten" Hans-Peter Mayer aus Ludwigsburg ging diese Entwicklung bereits vor Jahren schon viel zu langsam. Seither bastelt er selbst an Solar-Anlagen und hilft in einem Verein anderen dabei.

Hans-Peter Mayer nennt sich selbst "Solar-Evangelist"

"Ich bin Solar-Evangelist! Ich verkünde die frohe Botschaft, dass sich jeder seinen Strom selbst erzeugen kann!"

"Viele Leute denken, man kann auf dem Balkon nur Tomaten und Erdbeeren anbauen, aber man kann dort auch Strom ernten", sagt Mayer, der sich selbst "Solar-Evangelist" nennt. Seine Mission: Andere davon zu überzeugen, dass sie Solar-Anlagen einfach selbst bauen und zur Stromerzeugung anschließen können.

Mayer hat sich alles selbst beigebracht

Vor mehr als zehn Jahren hat Mayer sein erstes Solar-Modul gekauft und angefangen, sich die Installation selbst beizubringen. Seitdem wächst der private Solarpark auf seinem Hausdach in Ludwigsburg - und Anlagen für die Nachbarn kommen stetig dazu.

Am Anfang, 2012, habe er nur ein einziges Modul gehabt. 2015 hat er expandiert, und seit 2019, nachdem Balkonkraftwerke legalisiert wurden, habe sich das mit den eigenen Solar-Anlagen weiter ausgebreitet. Inzwischen hat Mayer auch seine Nachbarn mit seiner Leidenschaft angesteckt und hilft beim Aufbau anderer Anlagen.

Gemeinnützigen Verein gegründet

Mit dem Solarinitiative e.V. haben Mayer und seine Mitstreiter sogar einen Verein gegründet, der sich dem breiten Thema Solarenergie widmet. Wer ohne Handwerker eine Mini-Photovoltaikanlage selbst aufstellen will, kann sich an den Verein wenden. Spätestens nach dem Anstieg der Strompreise seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine sind Balkonkraftwerke wieder im Fokus des Interesses. Denn mit ihnen lässt sich einiges an Geld sparen.

Zudem gibt es bei vielen Kommunen Zuschüsse zu Solar-Anlagen sowie Fördermöglichkeiten auf Landesebene.