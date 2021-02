Ein 82 Jahre alter Mann hat in Ludwigsburg seine 86 Jahre alte Ehefrau niedergestochen. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Den Ermittlungen zufolge stach der 82-Jährige am vergangenen Freitag im Schlafzimmer der Wohnung mehrmals auf seine Ehefrau ein. Die 86-Jährige habe es noch geschafft, einen Notruf abzusetzen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit. Beamte hätten die Wohnungstür gewaltsam geöffnet und den Mann festgenommen. Gegen den 82-Jährigen wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Er kam in ein Justizvollzugskrankenhaus. Weder Täter noch Opfer seien vernehmungsfähig, so ein Polizeisprecher. Bisher sei der 82-Jährige nicht polizeilich auffällig gewesen.